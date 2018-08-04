بالفيديو.. اطلاق نار كثيف على مكتب حزب “سبعة”؟!

اتهم “حزب سبعة” بعض الشبان باطلاق النار على أحد المكاتب الانتخابية واحد ناشطيه في المزرعة – بربور.

وذكر الحزب في بيان ان ناشط “سبعة” تلقى اتصالا يؤكد ان سبب الاشكال و اطلاق النار هو وجود علم ويافطة لسبعة معلقة على مدخل المكتب.

وبحسب البيان فإن احد العاملين عند عناصر تابعة لجهة سياسية وهو من التابعية السورية قد افتعل حادث سير بدراجة نارية مع الناشط امام المكتب، وتوجه بعد ذلك عشرات الشبان المسلحين وبادروا باطلاق النار بكثافة امام المكتب. وقد اتجه ناشط حزب سبعة علي حسن الى اقرب مخفر وتم تسجيل محضر بالحادثة.

ونقل الحزب فيديو للحادثة عن صفحة “وينيه الدولة”.