موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


بالفيديو.. اطلاق نار كثيف على مكتب حزب “سبعة”؟!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0

اتهم “حزب سبعة” بعض الشبان باطلاق النار على أحد المكاتب الانتخابية واحد ناشطيه في المزرعة – بربور.

وذكر الحزب في بيان ان ناشط “سبعة” تلقى اتصالا يؤكد ان سبب الاشكال و اطلاق النار هو وجود علم ويافطة لسبعة معلقة على مدخل المكتب.

وبحسب البيان فإن احد العاملين عند عناصر تابعة لجهة سياسية وهو من التابعية السورية قد افتعل حادث سير بدراجة نارية مع الناشط امام المكتب، وتوجه بعد ذلك عشرات الشبان المسلحين وبادروا باطلاق النار بكثافة امام المكتب. وقد اتجه ناشط حزب سبعة علي حسن الى اقرب مخفر وتم تسجيل محضر بالحادثة.

ونقل الحزب فيديو للحادثة عن صفحة “وينيه الدولة”.

إقرأ ايضاً

جثة في البئر.. سقط أم قتلوه؟

موجة الحر آتية والرطوبة ستلامس الـ93%.. هذا ما ينتظر لبنان بالأيام!

شبّان اعترضوا دورية لـ”اليونيفيل” في مجدل زون.. ما السبب؟!

في دولة المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية..يقع في هذه الاثناء اشتباك واطلاق نار في منطقة المزرعة حيث يسمع صوت اطلاق نار كثيف وتشهد المنطقة حال من التوتر وتجمع كبير للشبان فيما لم يعرف ان كانت الاجهزة العسكرية او الامنية قد القت القبض على اي من المتورطين. #وينيه_الدولة

Posted by ‎وينيه الدولة الثالثة‎ on Saturday, 4 August 2018

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

معلومات خطيرة عن الشواطىء اللبنانية الشعبية.. التحاليل فضحت المستور!

أخبار لبنان

بالفيديو: من الأوزاعي … معقول؟

أخبار لبنان

سرقة واستغلال قاصرين في السوديكو.. من هما أفراد العصابة؟

أخبار لبنان

بالصورة: بعد اصطدامه بشاحنة.. تبيّن أن زوجته طعنته بسكين!