جثة في البئر.. سقط أم قتلوه؟

نُقل الشاب “ط. ع” جثة هامدة إلى المستشفى اثر سقوطه في بئر قيد الانجاز في بلدة في منطقة راشيا.

يُشار إلى أنّ “ح. ش” هو من أحضر “ط. ع” إلى المستشفى منذ أيام.

وتجري التحقيقات حالياً للتوصل إلى معلومات حاسمة.

المصدر: لبنان24