موجة الحر آتية والرطوبة ستلامس الـ93%.. هذا ما ينتظر لبنان بالأيام!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك: “تشهد البلدان الغربية من اوروبا موجة حر شديدة تسجّل رقماً قياساً سيبلغ 45 درجة في اسبانيا والبرتغال و43 درجة في فرنسا، بينما تنتظر بلدان الحوض الشرقي للبحر المتوسط تمدد الموجة الحارة اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل تترافق مع رطوبة قياسية على السواحل ستلامس 93% الأمر الذي سيزيد من الشعور بالحر بخاصة بين الأربعاء والجمعة.

بينما تتعرض المناطق الغربية لآسيا واوروبا للحرّ، تتحضّر شرق آسيا لمواجهة اعصار يتشكل حديثاً، في المحيط الهادي سيبدأ يوم الإثنين ليضرب طوكيو/ اليابان بقوة قد تصل الى الدرجة الرابعة.

هذا وقد بدأت الحرائق تلتهم غابات في اسبانيا تعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها قبل ان تخرج عن سيطرتهم، وبذلك يشهد الغرب الحرائق، وقريباً ستعاني المناطق الشرقية من كارثة الإعصار الذي يتوجه نحو اليابان.

امّا طقس لبنان ليوم الأحد، فهو مشمس قبل الظهر يتحوّل الى غائم بعد الظهر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي ستسجّل على الساحل: 33/34 نهاراً و 26 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 31 نهاراً و 20 ليلاً

في البقاع: 33/34 نهاراً و 20 ليلاً.

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 30 كلم في الساعة

الرطوبة 88%

الضغط الجوّي: 1008hpa”.