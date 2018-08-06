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السيد مغرداً.. هذا ما يقوله إبني!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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غرد النائب اللواء جميل السيد، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً:

“حتى إبني يقول: طرّيها شويْ!
مش قصة وجاهة ولا هوايتي المشاكل!
أرْيَح عيشة أن لا تزعج أحداً بالدولة، فتُصبح حبيب الكلّ!
لكن
أنت صوت الناس
والدولة بمعظمها مجرور،
وكل يوم بيطلع بوجهك فضائح من هَبّ ودَبّ!
أو بتشارِك معهم،
أو بتتفرّج وبتسكت،
أو بترحل عنهم،
أو بتحكي، بيحاربوك وبيسبّوك!”.

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