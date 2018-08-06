بالفيديو.. رعد يوضح: موقف “حزب الله “متمايز عن “أمل” بشأن الباخرة

انتشر فيديو مصور لرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد تطرق فيه إلى ملف باخرة الكهرباء في الزهراني، والجدال القائم على مواقع التواصل الإجتماعي حول الأمر، لاسيما بعدما جرى حديث عن خلاف حول الملف بين “حزب الله” وحركة “أمل”، انعكس بشكل واضح على مناصري التنظيمين على مواقع التواصل.

وأشار رعد في حديثه إلى أنّ “موقف حزب الله بشأن الباخرة مختلف عن موقف حركة أمل”، موضحاً ما حصل من التباس في نقل كلامه الذي صرح به في بلدة دير الزهراني.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعات واتساب قد تناقلت كلاماً عن لسان النائب رعد مفاده أن “حزب الله مع قرار الاخوة في حركة امل في ما يتعلق برفض الباخرة، وصحيح ان عمل الباخرة هي كذبة كبيرة ولا تعطي اكثر من ساعتين و لا حاجة لها، وهناك مدسوسين على مواقع التواصل يعملون على زرع الفتنة و التفرقة.” وهو ما عاد وأوضحه النائب رعد في الفيديو المنشور.