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طقس لبنان: هذا ما ينتظرنا الأربعاء!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين، يتحول تدريجيا الى حار نسبيا اعتبارا من يوم الاربعاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الارز من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

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-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 12 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:53 ساعة غروب الشمس: 19:34

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