طقس لبنان: هذا ما ينتظرنا الأربعاء!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين، يتحول تدريجيا الى حار نسبيا اعتبارا من يوم الاربعاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية وضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الارز من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 12 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:53 ساعة غروب الشمس: 19:34