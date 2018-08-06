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فيديو جديد.. “كرة من اللهب” في محاولة اغتيال مادورو!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر لحظة انفجار طائرة بدون طيار “درون” في إطار محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أثناء إلقائه كلمة في استعراض عسكري قرب العاصمة كراكاس.

ويظهر الفيديو انفجار “الدرون” بشكل مفاجئ في الهواء وتحولها إلى “كرة من اللهب”، فيما ذكرت السلطات الفنزويلية أنّ الجناة استخدموا طائرتَيْن من دون طيار من طراز “إم 600″، تحمل كلّ منهما نحو كيلو غرام من المواد المتفجرة، إحداهما كانت فوق الرئيس والثانية أمامه تماماً.

لكنّ وزير الداخلية الفنزويلي، نيستور ريفيرول، أعلن أنّ الجيش نجح في التشويش على الطائرات بمساعدة أجهزتها الإلكترونية، وحوّلت مسار واحدة لتنفجر بعيداً عن مادورو، فيما تحطمت الثانية من جراء اصطدامها بمبنى.

والأحد أعلنت الحكومة توقيف 6 أشخاص على صلة بالهجوم، واتهم مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بأنّه مسؤول عن الاعتداء، فيما تبنّت مجموعة متمردة غير معروفة تضم مدنيين وعسكريين الهجوم.

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