إبن راغب علامة يستعرض عضلاته.. صور خالد علامة على البحر حوّلته إلى حلم النساء

يوم نشر السوبر ستار راغب علامة صوراً له مع نجله البكر خالد علامة على البحر، تحوّل الأخير إلى حلم الكثير من الفتيات الحسناوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أكثر من 71 ألف حساب يتابع بخالد علامة، إبن راغب علامة، على حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام، ويحظى بإجماع متابعيه على وسامته.

وفي جولةٍ على حسابه الخاص بتطبيق إنستغرام، يظهر إبن راغب علامة بهيئة الشاب الرياضي الّذي يحافظ على لياقته البدنيّة، ويستعرض عضلات بطنه في عددٍ من الصور الّتي التُقطت له على شاطئ البحر.

إليكم مجموعة صور لخالد علامة، إبن الفنان راغب علامة، على البحر:

⚓️ A post shared by Khaled R.Alama (@khaledralama) on Aug 2, 2018 at 1:55am PDT

💙 A post shared by Khaled R.Alama (@khaledralama) on Jul 22, 2018 at 9:13am PDT