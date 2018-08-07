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جميل السيد يستذكر 7 آب… على طريقته!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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غرّد النائب جميل السيّد في ذكرى ٧ آب، على حسابه عبر تويتر، قائلاً: “7 آب؟ ‏دعا العونيون لمظاهرة، قرر مجلس الأمن المركزي برئاسة الوزير الياس المر حفظ الأمن، كلف الأمن العام مراقبة مداخل بيروت وكلف الجيش والأمن الداخلي بالأمن بساحة العدلية، حضر المتظاهرون واجهتهم مكافحة مخابرات الجيش بعنف وأوقفوا بعضهم علنا بالصوت والصورة لا أكثر ولا أقل”.

وأضاف السيّد:”٧ آب. نحنا منحكي تاريخ غيرنا سياسة. وللتاريخ غازي كنعان يومها كان في غداء عند الميقاتي بالعبادية وكان الحضور متنوعاً، وإنتقد ما سمّاه يومها القمع لأنه كان على خلاف مع الرئيس لحود ومعنا. أهون شي علينا نحطها بظهر السوري، بس نحنا منحكي يللي لنا وعلينا، نحنا مش آل الحريري ولا جنبلاط”.

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