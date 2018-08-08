أصحاب المولدات يحذرون: سنطفئ المولدات اعتباراً من 1 تشرين الأول!

أكد رئيس لجنة اصحاب المولدات عبدو سعادة انه “لا يمكنهم الاستمرار بتسعيرة المولدات المفروضة عليهم اي 300 ليرة للكيلوواط”، وحذر من لجوئهم الى اطفاء المولدات اعتبارا من 1 تشرين الأول اذا لم يطرأ تعديل على التسعيرة لأنه لا احد يتاجر ليخسر.

واستغرب سعاده في حديث لـ”صوت لبنان 100.5″ كلام وزير الطاقة في مؤتمره امس، وقد قال ان الكيلوواط يكلف الوزارة 220 ليرة وقد تصل الكلفة الى 300 وهو يسعره لنا بـ300 ليرة في وقت تسعره كهرباء زحلة بـ625 ليرة باعتراف النائب ميشال ضاهر هذا عدا مصروف العمال والأرض المستأجرة فاذا لم تعدل التسعيرة كيف ندفع المتوجبات علينا؟”.

وسأل سعاده “هل المطلوب ان نخسر كما تخسر مؤسسة كهرباء لبنان 2 مليار في السنة؟”.

وختم مؤكداً الانفتاح على كل الحلول ومطالبا بـ”الدعم اما عبر المازوت او اعطاء ساعات تغذية اضافية”.