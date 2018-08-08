اسراء سلطان تبدأ بانتاج الكهرباء لتغذية المتن وكسروان

بدأت الباخرة التركية ” اسراء سلطان ” بإنتاج 150 ميغاوات عبر الشبكة الكهربائية في معمل الذوق ، ما رفع ساعات التغذية في كسروان وجزء من المتن إلى 24 ساعة يوميا.

ووصلت الباخرة الإثنين الى قرب معمل الذوق في ساعات بعد الظهر بعدما غادرت معمل الجيّة.