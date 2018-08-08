شكوى من برّي ضدّ “الجديد”.. ما السبب؟!

تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بشكوى ضدّ محطة تلفزيون “الجديد” بشخص رئيس “مجموعة خياط للإعلام” وكرمى خياط ومديرة الأخبار في المحطة مريم البسام، “بجرم القدح والذم والافتراء”، على خلفية مقدمة الأخبار التي بثّت بتاريخ 5 آب الجاري واتهمت فيها وزراء حركة “أمل” في الجنوب ومستشار برّي أحمد البعلبكي بـ”التآمر مع أصحاب المولدات الكهربائية”.

وبحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، فقد قدّمت الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة وكيل برِّي المحامي أنطوان عنداري وأحيلت إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري الذي استدعاهم جميعاً لجلسة تعقد صباح يوم الإثنين 13 آب الجاري.