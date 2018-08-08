طقس حار ورطب وحرارة 39.. هذا ما ينتظرنا في آب اللهاب!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الموجات المدارية الحارة تتمدد نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وغرب روسيا وترفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية، ونسبة الرطوبة فوق الساحل.

طقس لبنان والمنطقة ليوم الخميس سيكون مشمسا وحارا بسبب انهيار قيم ضغط المنخفض الهندي الموسمي الى 992hpa ومن المتوقع ان تعاني المناطق البقاعية وسوريا والأردن من درجات حرارة تتراوح بين 36 و 39 درجة.

الحرارة على الساحل: طرابلس 35/27

من جبيل الى صيدا وصور: 33/26

الجبال 1200 متر: 31/22

زحلة وشتورة: 35/22

بعلبك والهرمل: 36/23

الرطوبة في الداخل: 20% وعلى الساحل: 91%

الرياح: جنوبية غربية حارة ورطبة سرعتها 25 كلم في الساعة تشتد بعد الظهر لتصل الى 35 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1007hpa