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كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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يتأثر لبنان بطقس صيفي حار ورطب مع بقاء درجات حرارة نسبياً حول معدلاتها الموسمية فيما ترتفع بشكل محدود على الجبال وفي البقاع.

اما الرطوبة فتستمر عالية ما يؤدي الى تكدس السحب وتشكل الضباب المحلي على الجبال.

الحرارة المتوقعة في الايام المقبلة كالتالي : ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣٣ وبقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة اما على ارتفاع ١٠٠٠م فبين ١٧ و ٢٨ درجة.

من جهة أخرى نعيد التذكير انه ما من موجات حرّ عنيفة أو شديدة هذا الاسبوع والحرً هو اعتيادي لشهر آب بالرغم من ارتفاع الحرارة والرطوبة احياناً وانخفاضها احياناً اخرى، مع التذكير أن الرطوبة العالية تزيد من الشعور بالحرّ خاصة على السواحل.

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طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

الاربعاء ٨ آب: غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال، الرياح معتدلة واتجاهها نهاراً جنوبي غربي وتصل سرعتها الى ٤٠كم/س، البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

الخميس ٩ آب: طقس مشمس الى غائم جزئيا عموما مع تشكل ضباب على الجبال فيما الحرارة ترتفع قليلا.

الجمعة ١٠ آب: طقس مشمس الى غائم جزئيا عموما مع تشكل ضباب على الجبال فيما الحرارة ترتفع قليلا.

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