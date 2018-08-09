“الطاقة” تردّ على تهديد أصحاب المولِّدات: لا أحد يلوِي ذراعَ الدولة

أوضحت وزارة الطاقة والمياه أنّ “قرار الانتقال للتسعيرة على أساس العدّاد فقط، أتى نتيجة التجاوزات المستمرة لأصحاب المولدات للتسعيرة التوجيهية الشهرية، ما وضع المواطن تحتَ رحمتهم وعرضة لظلم واستغلال مستمرّ”، لافتة إلى أنّه “من شأن اعتماد العداد أنّ يؤدّي إلى الفوترة على أساس مصروف الطاقة الفعلي”.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ “هذه الخطوة قد اتّخذت بعد مناقشات علمية وإدارية مستفيضة مع وزارة الإقتصاد والتجارة وأصحاب المولّدات وخبراء في هذا المجال وكلّ المعنيين، وتوجّت باجتماع تنسيقي أخير بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات تمّ الإتفاق خلاله على جميع الخطوات والسيناريوهات المحتملة”.

وشدّدت على أنّ “المهلة الطويلة التي منحت لأصحاب المولّدات والمستوردين للتحضير لعملية الانتقال نحو العدادات كانت أكثر من كافية”، معتبرة أن “أيّ تمديد آخر لهذه المهلة سوف يصب في خانة المماطلة والتهرب من تطبيق قرارات الدولة”.

ورأت أنّ “تهديد أصحاب المولِّدات بإطفاء مولّداتهم وفرض العتمة على المواطنين أمر مرفوضٌ كلياً”، مؤكّدة أنّه “سوف يواجَه من قبل الوزارات الـ 3 بكلِّ ما هو متوفّر من ردودِ واحتمالات منها استعداد جهات كثيرة لتلبية حاجات السوق من الكهرباء وفقاً للشروط والأسعار التي تحدّدها وزارة الطاقة والمياه”.

وجدّدت ختاماً القول إنّ “التهديد من جانب أصحاب المولدات مستهجنٌ ومرفوض ولا أحد يلوِي ذراعَ الدولة أو يبتزّها بإغراق البلاد والعباد في الظلام”.