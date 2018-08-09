دعوة للإعتصام في أبي سمراء.. “لوضع حدٍّ لجشع أصحاب المولّدات”!

دعا عددٌ من الشبّان الذين يقومون بحملة لمقاطعة مولّدات الكهرباء في منطقة أبي سمراء – طرابلس إلى الإعتصام يوم غدٍ، الجمعة، في ساحة “الضناوي” في أبي سمراء بعد صلاة الجمعة، وذلك “لوضع حدٍّ لجشع أصحاب المولّدات وفرض الإلتزام بالتسعيرة التي تقرّها الدولة”.

وجاء في بيان تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “إلى أهالي أبي سمراء خاصة، واللبنانيين عامة.. بينما أصبح أدنى حقوق الإنسان الحصول على كهرباء 24/24 نحن ما زلنا نحمل تكاليف باهظة مقابل حقوقنا من قبل أصحاب المولدات “الجشعين منهم” لإلهائنا عنه ووضعنا ضمن دائرة أسعار الاشتراكات القاتلة تدريجياً… فها هي هذا الشهر تصل للـ 110.000 ل.ل. بعد أن كانت 100.000 ل.ل. الشهر السابق و90 في ما قبله…”.

وأضاف: “يا أبناء أبي سمراء المتضرّرين من رفع تسعيرة الاشتراك في مولّدات الكهرباء الخاصة أنتم مدعوّون إلى اعتصام في ساحة الضناوي يوم الجمعة 10 آب بعد صلاة الظهر لوضع حدٍّ لجشع أصحاب المولّدات وفرض الإلتزام بالتسعيرة التي تقرّها الدولة اللبنانية”.

وأمل البيان في “عدم إحضار الأعلام والشعارات الحزبية إلى الإعتصام والإلتزام بالمطالب التالية:- تأمين الكهرباء 24/24 أو استعمال أصحاب المولدات للعدّادات والتزام تسعيرة المحددة”.