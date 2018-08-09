فيديو مؤثر: والدان يعذبان طفلهما في الأوزاعي.. وجارهما يفضح الأمر

نشرت صفحة “وينيه الدولة” على “فيسبوك”، فيديو لطفل يدعى “محمد” وهو في السادسة من عمره، كان تعرض لتعنيفٍ على يدِ والديه في منطقة الأوزاعي، حيثُ يقطن.

وأشارت الصفحة إلى أنَّ “الطفل يتعرّض بشكلٍ دوري للضرب من قبل والديه، وقد ترك ذلك كدمات في مختلف أنحاء جسده”.

ولفتت الصفحة إلى أنَّ “أحد المقيمين قرب منزل الطفل، أرسل الفيديو إلى الصفحة، في محاولةٍ منه لإيجاد جمعية أو مؤسسة خيرية تساعد الطفل وتنقذه من الضرب الذي يتعرّض له”.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الطفل في شهر أيار الماضي، وعلى يده حرقٌ، حيثُ قال أنه “ناتجٌ عن إقدام والده على حرقه بالسيجارة”.

وبعد 3 أشهر، تمَّ تسجيل فيديو آخر للطفل، وعلى يده حرقٌ كبير، وقال أنه بسبب والدته.