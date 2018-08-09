معلومات للأخبار: الرئيس عون ممتعض من أسلوب الحريري في اضاعة الوقت

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن “رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لم يعد يخفي امتعاضه من الأسلوب الذي يعتمده رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في إضاعة الوقت”، مشيرة الى أن “امتعاض عون و”​التيار الوطني الحر​” مرده إلى أن الحريري لم يقم بأي خطوة عملية في اتجاه التشكيل الفعلي، حتى أن هناك من يحسب له عدد الاجتماعات التي عقدها ل​تشكيل الحكومة​، فلا تتجاوز عدد الأصابع العشرة. وهذا لا يمكن أن يسجل في خانة رئيس مكلف يريد أن يشكل حكومة بأي ثمن، إلا إذا كان مرتاحاً لوضعه رئيساً مكلفاً ورئيس حكومة تصريف أعمال، ويستمع إلى نصيحة خارجية بضرورة التريث في التأليف، ولعل النقطة الأخيرة هي الأكثر تداولاً في معظم المجالس السياسية”.