نقولا نحّاس عن الكهرباء: لن نقبل أن تكون نتائج صفقة دير عمار على حساب طرابلس

غرّد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس قائلاً: “عطفاً على ما ورد في إحدى الصحف، لا بد من التوجه الى معالي وزير الطاقة المفقودة، لنقول: شكرا على جرأتكم باتهام الآخرين بالسعي إلى مخالفة القوانين بيد أنكم أنتم تمتهنون تجاوز كلّ القوانين”.

وأضاف: “شكرا على طمأنتنا بأنكم اختزلتم مجلس النواب والوزراء بالتفاوض، ملكا سعيدا وحيدا، باسم كل هذه المؤسسات، لإجراء عملية استبدال وتغيير طبيعة عقد موقع مع شركة عالمية لإنشاء محطة كهربائية في دير عمار إلى عقد ذي طبيعة مختلفة مع شركة جديدة، انشئت لهذه الغاية بدون مناقصة شفافة وبدون دفتر شروط واضح”.

وتابع: “نحيي فيكم هذه الجرأة الفائضة ونترحم على زمن كانت الدولة فيه دولة والقانون هو السيد”، معتبراً أنّه “الآن فهمنا لماذا نامت نور الفيحاء في أدراجكم، ولكننا نحذر بان طرابلس واهلها يريدون كهرباء أسوة بغيرهم، إذ إننا لن نقبل أن تكون نتائج صفقة دير عمار الجديدة على حساب طرابلس التي لها الحق بأن تخرج من هذا الحرمان، واهلنا بالمرصاد لن يرحموا الظلم الجائر عليهم”.