الى محبي البحر.. اليكم درجات الحرارة في اليوميْن المقبليْن

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ما يعني أن الحالة العامة للطقس هو كالتالي: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة .

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 33 درجة، في الجبال من 19 الى 29 درجة، في الارز من 14 الى 25 درجة وفي الداخل من 19 الى 35 درجة.

الرياح السطحية جنوبية – غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و75 %.

البحر منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,55 ساعة غروب الشمس: 19,29