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بإيعاز من خالد حبلص كان ينوي تأليف مجموعة إرهابيّة.. وهذا مصيره

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في خراج بلدة المحمّرة العكاريّة، اللبناني (ظ.أ.) بجرم الانتماء إلى مجموعة خالد حبلص الإرهابيّة، وتأليفه لمجموعة إرهابيّة مسلّحة في البلدة المذكورة، وذلك بإيعاز من حبلص الإرهابي، حيث عقد معه اجتماعات عدّة في منزله في بلدة بحنّين، بهدف إثارة الفتن الطائفيّة والقيام بأعمال تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد طلب إليه خالد المذكور قطع الطريق عند مفرق بلدة المحمّرة، إثر المواجهة المسلّحة التي حصلت في حينها بين مجموعته الارهابيّة والجيش اللبناني في محيط أفران لبنان الأخضر.

بعد التحقيق معه، سُلّم الموقوف إلى النيابة العامّة العسكريّة بواسطة مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني، بناءً لإشارة معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة.

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