بالفيديو: جرحى في معركة بين عشرات الشبان في اهدن

علم موقع “ليبانون فايلز” عن وقوع اشكال كبير بين عدد من الشبان في منطقة اهدن ليل امس.

وتحوّل المكان الذي وقع فيه الاشكال الى ما يشبه “المعركة”، حيث سقط عدد من الجرحى.

وقد علم انّه جرى توقيف عدد من الاشخاص الذين شاركوا في الاشكال للتحقيق معهم.

المصدر: ليبانون فايلز