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بالفيديو: جرحى في معركة بين عشرات الشبان في اهدن

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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علم موقع “ليبانون فايلز” عن وقوع اشكال كبير بين عدد من الشبان في منطقة اهدن ليل امس.

وتحوّل المكان الذي وقع فيه الاشكال الى ما يشبه “المعركة”، حيث سقط عدد من الجرحى.

وقد علم انّه جرى توقيف عدد من الاشخاص الذين شاركوا في الاشكال للتحقيق معهم.

المصدر: ليبانون فايلز

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معركة بين عشرات الشبان في اهدن يوم امس

بالفيديو: جرحى في معركة بين عشرات الشبان في اهدن يوم امسالتفاصيل على هذا الرايط: http://www.lebanonfiles.com/news/1359537

Posted by LebanonFiles.com (Live News From Lebanon) on Friday, 10 August 2018

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