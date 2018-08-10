تدابير سير في الضاحية الجنوبية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنها “ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتمديد كابلات خط توتر متوسط من تقاطع البيغ سايل باتجاه الكفاءات ومن نقطة محطة الضاحية – دواليب مكي للخط القادم من الكفاءات للقيام بأشغال عند بن عدنان على الجانبين، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة من فجر تاريخ 11/08/2018 ولغاية صباح تاريخ 13/08/2018، وسيتم تحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة .

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.