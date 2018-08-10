موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


تدابير سير في الضاحية الجنوبية

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنها “ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتمديد كابلات خط توتر متوسط من تقاطع البيغ سايل باتجاه الكفاءات ومن نقطة محطة الضاحية – دواليب مكي للخط القادم من الكفاءات للقيام بأشغال عند بن عدنان على الجانبين، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة من فجر تاريخ 11/08/2018 ولغاية صباح تاريخ 13/08/2018، وسيتم تحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة .

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

الحجاج يغادرون الى السعودية.. زحمة خانقة في مطار بيروت ومحيطه

أخبار لبنان

بإيعاز من خالد حبلص كان ينوي تأليف مجموعة إرهابيّة.. وهذا مصيره

أخبار لبنان

شعبة المعلومات توقف 3 من حرس الشيخ ماهر حمود

أخبار لبنان

بالفيديو: حادثان حصلا أمام الجامعة الأميركية في بيروت… في الوقت نفسه!