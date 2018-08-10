موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


شعبة المعلومات توقف 3 من حرس الشيخ ماهر حمود

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
0

اوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مدينة صيدا كلا من “محمد ب.” و”محمود ف.” وهما من عناصر الحرس في مكتب الشيخ ماهر حمود وذلك على خلفية حادثة الاعتداء على الدورية الأمنية امام المكتب المذكور في المدينة. ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذا الاعتداء الى ثلاثة بعد تسليم الشيخ حمود لشعبة المعلومات، الفلسطيني “اياد ج.”.

وفي السياق نفسه، وبناء على التحقيقات مع الموقوفين، افيد ان القضاء المختص اصدر مذكرات توقيف غيابية بحق كل من “عبد السلام ع.” وهو مسؤول الحرس في مكتب الشيخ ماهر حمود و”عمار ط.” العنصر لديه على خلفية الاعتداء نفسه.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

بالفيديو: حادثان حصلا أمام الجامعة الأميركية في بيروت… في الوقت نفسه!

أخبار لبنان

الى محبي البحر.. اليكم درجات الحرارة في اليوميْن المقبليْن

أخبار لبنان

تودّد لإبنة الـ14 عاماً واستغلها جنسياً.. بدأ الأمر “على الخفيف” ثم!

أخبار لبنان

فيديو مؤثر: والدان يعذبان طفلهما في الأوزاعي.. وجارهما يفضح الأمر