شعبة المعلومات توقف 3 من حرس الشيخ ماهر حمود

اوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مدينة صيدا كلا من “محمد ب.” و”محمود ف.” وهما من عناصر الحرس في مكتب الشيخ ماهر حمود وذلك على خلفية حادثة الاعتداء على الدورية الأمنية امام المكتب المذكور في المدينة. ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذا الاعتداء الى ثلاثة بعد تسليم الشيخ حمود لشعبة المعلومات، الفلسطيني “اياد ج.”.

وفي السياق نفسه، وبناء على التحقيقات مع الموقوفين، افيد ان القضاء المختص اصدر مذكرات توقيف غيابية بحق كل من “عبد السلام ع.” وهو مسؤول الحرس في مكتب الشيخ ماهر حمود و”عمار ط.” العنصر لديه على خلفية الاعتداء نفسه.