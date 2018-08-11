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اكتشف إصابته بالسرطان.. فشنق نفسه

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أدخل “هـ. ج.” الى المستشفى منذ أيام جثة بعد أن وجد مشنوقاً داخل موقف السيارات في منزله في الوردانية.

ورجح الطبيب الشرعي أنها عملية إنتحار نتيجة إكتشافه إصابته بمرض السرطان، بحسب ما ورد في رسالة خطية كانت موجودة داخل منزله.

المصدر: لبنان24

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