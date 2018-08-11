بيان هام من السفارة التركية في بيروت

صدر عن السفارة التركية في بيروت البيان التالي:

“وصلتنا بعض المعلومات حول أشخاص ومؤسسات تجمع معلومات شخصية بحجة المساعدة على الحصول على الهوية التركية. لذلك ندرج أدناه هذا التعميم:

إن سفارة جمهورية تركيا في بيروت هي الجهة الوحيدة المخولة إستقبال طلبات التجنيس في لبنان. ليس لأي شخص أو مؤسسة، خارج السفارة، صلاحية إستلام طلبات التجنيس. ترجو السفارة عدم الاستجابة لأي طلب حول معلومات شخصية بهدف إعطاء الهوية التركية.

على الراغبين في الاستحصال على الهوية التركية التأكد من الوثائق المطلوبة عبرالموقع التالي:

www.konsolosluk.gov.tr

الرجاء إهمال طلبات الأشخاص غير المطابقة.

كما ترجو السفارة عدم إعطاء المعلومات الشخصية لأي جهة أخرى لأسباب أمنية وشخصية”.