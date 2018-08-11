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طقس آب الحار مستمر.. هكذا سيكون الأسبوع المقبل

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس الحار يستمر فوق لبنان وسوريا والأردن وفلسطين خلال الأسبوع المقبل مع تراجع طفيف بدرجات الحرارة بسبب الرياح الشمالية التي تعبر فوق تركيا وشمال مصر.

طقس المنطقة ليوم الأحد مشمس قبل الظهر يتحول الى غائم ظهراً مع تشكل الضباب على المرتفعات بينما يبقى الجو ناشفاً في الداخل مع سرعة رياح تصل الى 40 كلم في الساعة بين الساعة الثالثة والثامنة مساءً

الحرارة على الساحل: 32/26

على الجبال 1200 متر: 30/22

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في البقاع: 34/35 نهاراً و 22 ليلاً

الرياح جنوبية غربية.

الرطوبة: 90%

الضغط الجوّي: 1008hpa

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