“الجديد” غابت عن المحكمة في “قضية بري”.. .. وهذه التفاصيل

لم يحضر كلّ من رئيس مجموعة خياط للاعلام تحسين خياط وكرمى خياط ومديرة الاخبار في تلفزيون “الجديد” مريم البسام، إلى النيابة العامة التمييزية للادلاء بافاداتهم حول الشكوى المقدمة ضدهم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية مقدمة الاخبار التي بثت بتاريخ 5 آب الحالي واتهموا فيها وزراء حركة امل في الجنوب ومستشار الرئيس بري أحمد البعلبكي بالتآمر مع أصحاب المولدات الكهربائية.

وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام فقد قدم وكيلهم القانوني معذرة عن عدم حضورهم بسبب وجودهم في إجازة خارج لبنان.

وسينظر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بهذه المعذرة، على ان يحدد موعدا جديدا للاستماع اليهم.