بالصور: حزب الله ينشر صورًا لمقاتليه في بلدة تحتلها اسرائيل

نشر الاعلام الحربي في حزب الله مجموعة صور تظهر عدداً من عناصره وهم يتجولون في بلدة محتلة داخل الجولان وذلك من أرشيف عام 2005.

وتعود الصور الى عملية اسر جنود اسرائيليين التي حصلت عام 2005 في بلدة الغجر المحتلة، والتي لم يكتب لها النجاح حينها.

وتظهر الصور القيادي محمد قانصو (ساجد الدوير) خلال اقتحامه الموقع الشرقي من قرية الغجر الحدودية.

وجاء نشر الصورة لمناسبة الذكرى السنوية الـ12 لاستشهاد القيادي ساجد الدوير، وذلك خلال مواجهات بلدة بيت ياحون جنوب لبنان خلال حرب عام 2006.

يذكر أن بلدة الغجر يتبع نصفها الى السيادة اللبنانية والنصف الاخر يعود للسيادة السورية، وقد جرى احتلال الجزء اللبناني عام 2006.