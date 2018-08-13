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بالفيديو: حزب الله ينشر مشاهد لاقتحام بلدة الغجر عام 2005

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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نشر الاعلام الحربي في حزب الله مشاهد تعرض للمرة الأول حول عملية اسر جنود اسرائيليين التي حصلت عام 2005 في بلدة الغجر المحتلة.

ويظهر في الفيديو القيادي محمد قانصو (ساجد الدوير) خلال اقتحامه الموقع الشرقي من قرية الغجر الحدودية ومعه مقاتلين من حزب الله.

وجاء نشر هذه المشاهد لمناسبة الذكرى السنوية الـ12 لاستشهاد القيادي ساجد الدوير، وذلك خلال مواجهات بلدة بيت ياحون جنوب لبنان خلال حرب عام 2006.

يذكر أن بلدة الغجر يتبع نصفها الى السيادة اللبنانية والنصف الاخر يعود للسيادة السورية، وقد جرى احتلال الجزء اللبناني عام 2006.

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