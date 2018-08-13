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جريمة مثيرة للجدل في برقايل ليلا… قتلوه من خارج منزله

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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ادخل الى مستشفى معن اليوسف المدعو “ح.ك” جثة وذلك على اثر تعرض منزله على مفرق برقايل في عكار بجانب مشروع بقسماطي لاطلاق نار من سلاح حربي من قبل اشخاص يستقلون سيارة مجهولة المواصفات وفروا الى جهة مجهولة.

وقد فتحت قوى الامن تحقيقا بالحادثة.

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