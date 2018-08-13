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حرائق القبيات تحت السيطرة وتبريد مواقعها خوفاً من تجدد اشتعال النيران

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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تمكن عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني وشباب بلدة القبيات، فجر اليوم الإثنين من السيطرة على الحرائق التي اندلعت على مدى يومين في احراج “الوادي الغميق” اعالي بلدة القبيات وتمددت الى مساحات اضافية بفعل الرياح وعدم تمكن سيارات الدفاع المدني من بلوغ عمق مواقع الحريق نتيجة وعورة المتكقة وعدم وجود طرقات.

وقد واصلت الطوافات العسكرية منذ ساعات الصباح الاولى طلعاتها الجوية ورش الماء بكثافة لتبريد مواقع الحريق.

وتواصل عناصر الجيش والدفاع المدني وشباب القبيات عمليات المراقبة على الارض في عمق هذه الغابات وتبريد البؤر المشتعلة خوفا من تجدد اشتعال النار التي اتت خلال عطلة نهاية الاسبوع على مساحات واسعة من الاشجار الحرجية في الوادي الغميق وعين البنات وصولا الى محمية كرم شباط…

ومع هدوء الرياح بات بالامكان السيطرة اكثر على النيران التي يتم التعامل معها في مواقع محددة، الا ان ادخنة الحريق لا تزال تغطي مساحات واسعة ما يعكس وبالامكان مشاهدتها من مسافات بعيدة.

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وينتظر مع اهماد النار بشكل نهائي، البدء بمسح الاضرار لتحديد الخسائر التي منيت بها غابات هذه المنطقة.

وطالب الاهالي بضرورة فتح تحقيق جدي لكشف مسبباته وما اذا كان مفتعلا ومحاسبة اي متورط ومعاقبته وبضرورة فتح الطرق بشكل مدروس وغير مسيء لواقع الغابات لتمكين سيارات الاطفاء من بلوغ مواقع الحريق في حال حصولها.

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