“شربل” ابن الـ18 عاماً.. ضحية جديدة لحوادث السير

هي ساعةٌ، شاءها القدر أن تسلب روح شربل ابن الـ18 ربيعاً، فكان حادث السير المروّع الذي وقع مساء أمس الأحد على طريق ترشيش – زحلة.

شربل طوني جريج، طالب جامعي ابن بلدة رياق البقاعية، قضى حينما كان يجلس بجانب سائق السيارة الذي فوجئ بشاحنة على طريق ترشيش- ضهور زحلة، وعندما حاول تفاديها سقطت سيارته في حفرة، ما أدى إلى تدهورها وانقلابها واستقرارها على سقفها.

كل من كان في السيارة جرح، الا شربل الذي أسلم الروح على الفور.

هذه الفاجعة، دفعت أصدقاء شربل الى نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كتب أحد اساتذته في الجامعة على فيسبوك (..) “يا ريت ما تعرّفت عليك.. زهرة شبابنا لا زالت تسقط في حوادث السير”.

كذلك نعته صفحات بلدته رياق، واصفة اياه بعريس السما.

يشار الى أن مراسم الدفن تقام يوم غد الثلثاء الساعة الرابعة في كنيسة مار روكز حوش حالا-رياق.