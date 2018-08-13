“عودة” يلاحق مروجي إشاعات ضده لبنانياً

علمت صحيفة “الأخبار” أن مصرف “عودة” الذي واجه في الآونة الأخيرة مجموعة أشخاص في العراق لابتزازه، وحيث أوقفت السلطات القضائية اللبنانية اثنين منهم، بينما تلاحق سلطات بغداد الآخرين، انتقل لمواجهة حملة إشاعات ضده مصدرها لبنان. وتبين أن المصرف جمع معطيات عن مدراء في مصارف لبنانية أخرى (مصرفان كبيران على الأقل)، يتولون التواصل مع زبائن في “عودة” ويعرضون استضافتهم في مصارفهم بحجة “أن بنك عودة يواجه أوضاعاً صعبة ستطيح به”. وقد تبين من مصدر قضائي، أن المعطيات والأدلة التي تم تجميعها، قد تهدد أصحاب الإشاعات بعقوبات كبيرة، كما ستعرض المصارف التي يعملون بها للملاحقة وفق قواعد تنظم عمل القطاع المصرفي.