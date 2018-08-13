عيادة لطب الاسنان يستخدمها طبيب سوري.. و”الصحة” تتحرك وتضبطه

أصدر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بناء على معلومة وردت الى وزارة الصحة العامة عن ممارسة طبيب اسنان سوري مهنته داخل عيادة في تعلبايا تعود لطبيب الاسنان اللبناني محمد الاحمر، تم الطلب من طبيب القضاء في زحلة التابع لوزارة الصحة التحري عن الامر، فعمد الى ارسال مواطنة الى العيادة حيث اعطيت موعدا وبدأ الطبيب السوري علاجها.

عندها حضر بشكل مفاجئ الى المكان طبيب القضاء وضبط الطبيب السوري يمارس مهنة طب الاسنان خلافا للقوانين المرعية الاجراء في لبنان، التي لا تمنح اي اذن مزاولة مهنة في القطاعات الطبية لأي شخص غير لبناني.

وطلبت وزارة الصحة مؤازرة القوى الامنية التي حضرت الى المكان واوقفت الطبيب. كما عمدت الوزارة الى اقفال العيادة ووجهت انذارا الى صاحبها الطبيب اللبناني تحت طائلة سحب اذن مزاولة المهنة اذا تكرر الامر، وكذلك وجهت كتابا الى نقابة اطباء الاسنان في بيروت لتأخذ الاجراءات اللازمة”.