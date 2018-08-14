الحريري: تعثر ولادة الحكومة فشل لبناني

أكد الرئيس المكلف سعد الحريري اننا “ما زلنا نحتاج الى بعض الوقت لنصل الى صيغة نهائية للحكومة، وصحيح أن لا تقدم حتى الآن ولكن لم يعد هناك توتر بين الاطراف ويجب أن نشكل حكومة وحدة وطنية فيها تعاون بين كل الأحزاب”.

ولفت الى انه “علينا ان نشكل حكومة جامعة ووفاق وطني وكل فريق يشارك بحسب اتفاقنا السياسي معه”.

وشدد الحريري على ان “جنبلاط مكوّن أساسي في البلد ربح انتخاباته في مناطقه والكل يجب أن يهدأ من الطرفين بالنسبة للتصعيد الاعلامي”.

وتابع: “حزب “القوات” صريح بمطلبه بالنسبة للحقيبة السيادية ولا شيء يمنع ذلك ونعمل لايجاد مخرج يكون الجميع راض عنه”.

وأردف: “لا أحب وضع الملامة على طرف فكلنا نعرف ما هي العقبات وسأزور رئيس الجمهورية عندما يصبح بين يديّ أي جديد أقدمه”.

واضاف: “الحريري: لا دخل للوضع الإقليمي بتعثر ولادة الحكومة وهذا في الواقع “فشل لبناني” بحت والعلاقة مع السعودية مميزة وممتازة”.

وقال الحريري: “لست موافقا على عودة العلاقات اللبنانية السورية وهذا الامر لا نقاش فيه واذا كان الآخرون يصرون على عودة العلاقات مع سوريا من باب فتح معبر نصيب “ساعتها لن تتشكل الحكومة”.