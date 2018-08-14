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الطوافات العسكرية عاودت مساهمتها في إهماد حرائق القبيات

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ الطوافات العسكرية عاودت منذ الصباح الباكر مساهمتها في إهماد نارِ الحرائق المتواصلة لليوم الرابع، في محلّة الوادي الغميق ومحيطها، أعالي بلدة القبيات في عكّار.

وتواصل فرق الإطفاء من جيش ودفاع مدني وأهالي القبيات عملهم، في عمقِ هذه الغابة وسط الدخان واصلين الليل بالنهار في مواجهة مباشرة مع النار، مستخدمين المضخات المائية المحمولة والرفوش والمعاول في محاولات لإيقاف زحف النار التي اجتاحت حتى الآن مساحات كبيرة من الأراضي الحرجية تقدر بنحو 8 كيلومترات مربعة، متسبّبة بأسوأ كارثة بيئية حلّت بالغطاء الحرجي (صنوبر وسنديان) في لبنان لهذه السنة.

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