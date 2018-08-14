هل سيستمر الطقس الحار؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس يستقر فوق الخوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويكون رطبا ساحلاً ومنعشا جبلاً وحارا بقاعاً مع نشاط بسرعة الرياح الجنوبية الغربية التي ستلامس 40 كلم في الساعة المناطق الشمالية والبقاعية والمررفاعت التي تعلو 1500 متر.

طقس يوم الأربعاء، سيكون مشمسا قبل الظهر يتحوّل الى غائم بعد الظهر وتتشكل طبقات من الضباب بسبب نسبة بهار المتوسط المرتفعة التي تقذفها الرياح من حنوب ايطاليا نحو السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية.

الحرارة على الساحل: 31/32 نهاراً و 26 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 29/23

في البقاع: 34/35 نهاراً و 23 ليلاً

الرطوبة 90%

الضغط الجوّي: 1006hpa