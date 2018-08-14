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٣ أيام عطلة بمناسبة عيد الأضحى بقرار من الحريري!

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وفي ما يلي نص المذكرة:

“استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية. تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمدة يومين بتاريخ 10 و11 ذو الحجة (1439هـ) بمناسبة عيد الاضحى المبارك الموافق في 21 و 22 آب 2018 ميلادي.

كما وتقفل يوم الخميس الواقع فيه 23 آب 2018 ميلادي استنادا الى بيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بان أول أيام عيد الاضحى يصادف نهار الأربعاء الموافق 22/8/2018.

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