“الحاج بدر” ابن الضنية.. توفّي أثناء أدائه فريضة الحج!

توفّي الحاج بدر محمود السيد من بلدة ديرنبوح – الضنية أثناء تأديته لفريضة الحجّ في المملكة العربية السعودية، وقد دفن هناك، وفق ما أفاد موقع “لبنان 24”.

ويكون “الحاج بدر” بذلك أوّل حاجٍ لبناني يفارق الحياة أثناء تأدية الفريضة.

المصدر: لبنان24