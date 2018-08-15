بالصورة: طُعن حتى الموت في طرابلس

قضى الشاب عبدالرحمن ت.ح ( 19 عاما من بلدة حلبا عكار) متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاعتداء من قبل عدد من الشبان مجهولي الهوية، اقدموا على طعنه بالسكاكين في انحاء عدة من جسده، في محلة الملولة بطرابلس من دون معرفة الأسباب حتى الساعة.

وقد تم نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي، حيث ما لبث ان فارق الحياة. وقد اجرى الطبيب الشرعي كشفا على الجثة وباشرت القوى الامنية تحقيقاتها للوقوف على حقيقة ودوافع هذه الجريمة.

ودان اهالي حلبا عكار وعائلة الشاب الجريمة بشدة، مطالبين الاجهزة الامنية المختصة بتسريع التحقيقات لكشف الجناة ومعاقبتهم.