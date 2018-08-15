خنازير برية تغزو النبطية… وسقوط جريحين!

أصيب شابان من بلدة يحمر في النبطية بجروح جراء اصطدام دراجتهما النارية بخنزير بري، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وفي التفاصيل، أنه بينما كان حسين غ. (18 سنة) ورضا م. (16) يعبران ليلا، على دراجة نارية في حي الوسطاني في بلدة يحمر، هجم باتجاههما خنزير بري، آتيا من الوادي القريب، قاصدا كروم العنب والتين، كما يفعل كل ليلة، مما أدى الى إصابتهما، وقد نقلتهما سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر، إلى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في مدينة النبطية.

ولفت ابن البلدة نزيه وجيه بركات إلى أن “مجموعة من الخنازير البرية، التي تعيش وديان المنطقة وأحراجها، تدأب كل سنة على الفتك بموسم التين والعنب، في كروم حي الوسطاني في البلدة، مما يجعلنا نضطر إلى إطلاق الرصاص في الهواء لإبعادها، وقد عملت على نصب “فزاعة” لإخافتها، إلا أنها مزقتها”.

وأشار إلى أن “الخنازير البرية تفتك بالقمح والمواسم الزراعية كلها، وهي تختبئ في كهوف ومغاور، قريبة من مجرى نهر الليطاني وتخرج إلى الفلاء وقت ارتفاع درجات الحرارة”، مؤكدا أن أهالي البلدة “سوف يبلغون وزارة الزراعة من أجل المساعدة على التخلص منها”.