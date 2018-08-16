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جواز سفر بيومتري لمدة عشر سنوات.. ما هي المستندات المطلوبة؟

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن المستندات المطلوبة للحصول على جوازات السفر البيومترية- صلاحية عشر سنوات للمواطنين اللبنانيين الذين أتموا الثامنة عشر وما فوق مقابل رسم قدره خمسمئة الف ليرة لبنانية.، وهي:

-طلب جواز سفر موقع من المختار

-بطاقة هوية

-بيان قيد افرادي (لا يتخطى 3 أشهر)

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-جواز السفر القديم

جواز بيومتري لمدة عشر سنوات

جواز سفر بيومتري لمدة عشر سنوات، ما هي المستندات المطلوبة؟#جواز_بيومتري#الأمن_العام_اللبناني

Posted by ‎Lebanese General Security – المديرية العامة للأمن العام اللبناني‎ on Thursday, 16 August 2018

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