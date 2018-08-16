جواز سفر بيومتري لمدة عشر سنوات.. ما هي المستندات المطلوبة؟

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن المستندات المطلوبة للحصول على جوازات السفر البيومترية- صلاحية عشر سنوات للمواطنين اللبنانيين الذين أتموا الثامنة عشر وما فوق مقابل رسم قدره خمسمئة الف ليرة لبنانية.، وهي:

-طلب جواز سفر موقع من المختار

-بطاقة هوية

-بيان قيد افرادي (لا يتخطى 3 أشهر)

-صورة شمسية

-جواز السفر القديم