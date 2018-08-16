غريق في أوروبا وإعصار ثالث باليابان.. ماذا عن طقس لبنان؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الطقس الصيفي يستمر فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الأسبوع المقبل ويكون رطباً على السواحل السورية والفلسطينية واللبنانية وحاراً في الداخل.

هذا وتتحضر اليابان للمرة الثالثة خلال شهر لمواجهة إعصار وهو الثالث، قد يصل الى الدرجة الثالثة، بينما تتعرض ايطاليا والنمسا وشمال افريقيا لاضطرابات جوية تسبب هطولات غزيرة من البرَد والأمطار تشكل السيول والفيضانات على الطرقات.

أمّا طقس لبنان والمنطقة ليوم الجمعة، سيكون مشمسا صباحاً ورطبا يتحوّل الى غائم مع تشكّل الضباب على الجبال، وتستقر درجات الحرارة على الشكل التالي:

على الساحل: 31/32 نهاراً و 27 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 29/22

في البقاع: 34/35 نهاراً و 23 ليلاً

الرطوبة: 89% ساحلاً و 27% بقاعاً

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرياح جنوبية غربية تنشط سرعتها من 20 كلم في الساعة الى 40 كلم في الساعة على الجبال وفي البقاع بخاصة بعد الظهر.