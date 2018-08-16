مؤسّسة تسجّل 324 موظّفاً وهمياً.. و”الضمان” يدّعي أمام النيابة المالية!

أعلنت مديرية العلاقات العامة في “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” أنّه “وبنتيجة الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة في الضمان على مؤسّسة حمود للتجارة والخدمات العامة، والتي تبيّن بنتيجتها وجود 324 أجيراً وهمياً مسجّلين بهدف الاستفادة من التقديمات الصحية والعائلية من دون وجه حق، تقدّم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكوى أمام النيابة العامة المالية، بوجه أصحاب المؤسسة المذكورة، والاجراء الوهميين، وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم المواد 471 و454 و655 من قانون العقوبات، والمادة 81 من قانون الضمان وإلزامهم برد كافة التقديمات الصحية والعائلية والمبالغ المقبوضة دون وجه حق وبالتعويض عن العطل والضّرر”.

وحذّر المدير العام للصندوق محمد كركي “كلّ من تسوّل له نفسه الاستفادة من تقديمات الصندوق من دون وجه حقّ تحت طائلة الملاحقة القضائية”.