مناصرو “المستقبل” في الطرقات.. والتيار يدعو للامتناع عن اللجوء لأي تحرّك

قام مناصرو تيار المستقبل بتحركات عفوية تخللها احراق اطارات في كورنيش المزرعة والسعديات احتجاجا على كلام الصحفي سالم زهران بحق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام .

وفيما أدت هذه التحركات الى زحمة سير، أعلنت غرفة التحكم المروري لاحقًا عن اعادة فتح الطريقين.

من جهته، أصدر تيار المستقبل بيانا توضيحيا جاء فيه:

“اقدمت مجموعات من الشبان في بيروت والمناطق على اقفال طرقات وإشعال اطارات، استنكاراً لكلام نابٍ تلفظ به إعلامي على احدى الشاشات.

يؤكد تيار المستقبل على رفضه استخدام الشارع وسيلة للتعبير عن الآراء، وهو يدعو كافة المناصرين والمحازبين الى الامتناع عن اللجوء لأي تحرك يقطع الطرقات ويعطل مصالح المواطنين ويندرج في خانة مخالفة القانون، لاسيما وأن الإعتراض يتناول شخصاً ينطق عادة بصفاته وصفات المدرسة السياسية التي تلقى فيها علوم الشتيمة والاساءة الى الكرامات، ولا يستحق إحراق عجلة واحدة في أحياء العاصمة والمناطق”.