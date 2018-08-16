هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وانخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وانخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل واستقرارها على الساحل ورياح ناشطة أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 32 درجة، في الجبال من 14 الى 26 درجة، في الارز من 12 الى 24 درجة وفي الداخل من 16 الى 33 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,00 ساعة غروب الشمس: 19,25