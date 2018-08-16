وزارة الصحة تطمئن اللبنانيين: لا حبوب أرز مسرطن في لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “وسائل الإعلام التواصلي تتداول خبرا كاذبا نشرته وسائل إعلام سورية مفاده أن فرق التفتيش المختصة بصحة الغذاء التابعة للوزارة توجهت إلى المحال المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، وأخذت عينات من الأرز المستورد والمعبأ محليا، وتبين أنها تعرضت لمبيدات مسرطنة ومواد مميتة على الفور”.

وأكدت وزارة الصحة أن “هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وأن أي بيان يصدر عن وزارة الصحة ينشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، وهو: WWW.moph.gov.lb”.

ودعت جميع المواطنين الى “عدم الهلع والتنبه من الإشاعات والأخبار والتصرفات المغرضة التي تطال أمور الصحة”.