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بالفيديو: مطاردة هوليوودية على أوتوستراد انطلياس.. هذا ما حصل

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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نشرت صفحة “وينيه الدولة” عبر حسابها على “فايسبوك” فيديو يظهر مطاردة باص مخصص لنقل الركاب في منطقة انطلياس لسيارة يستقلها عدد من الشبان.

وعلّقت الصفحة وكتبت: “وقعت عند الساعة السبعة من مساء امس مطاردة باص مخصص لنقل الركاب في منطقة انطلياس من قبل سيارة يستقلها عدد من الشبان الذين قاموا بخطف راكب كان على متنها وضربه ومن ثم سلبه قبل ان يطلقوا سراحه”.

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مطاردة هوليودية على اوتستراد انطلياس.وقعت عند الساعة السبعة من مساء امس مطاردة باص مخصص لنقل الركاب في منطقة انطلياس من قبل سيارة يستقلها عدد من الشبان الذين قاموا بخطف راكب كان على متنها وضربه ومن ثم سلبه قبل ان يطلق سراحه.خاص#وينيه_الدولة

Posted by ‎وينيه الدولة‎ on Thursday, 16 August 2018

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