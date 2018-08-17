بري يعتذر عن تقبل التهاني بعيد الاضحى

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ما يأتي:
“يعتذر دولة الرئيس نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الاضحى المبارك، متمنيا ان يعود على اللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والاستقرار وتعزيز الوحدة في مواجهة التحديات الراهنة”.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ما يأتي:
“يعتذر دولة الرئيس نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الاضحى المبارك، متمنيا ان يعود على اللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والاستقرار وتعزيز الوحدة في مواجهة التحديات الراهنة”.
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