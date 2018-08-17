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بري يعتذر عن تقبل التهاني بعيد الاضحى

أخبار لبنان
المصدر: وكالات
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ما يأتي:

“يعتذر دولة الرئيس نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الاضحى المبارك، متمنيا ان يعود على اللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والاستقرار وتعزيز الوحدة في مواجهة التحديات الراهنة”.

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