بري يعتذر عن تقبل التهاني بعيد الاضحى

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ما يأتي:

“يعتذر دولة الرئيس نبيه بري عن عدم تقبل التهاني بعيد الاضحى المبارك، متمنيا ان يعود على اللبنانيين والعرب والمسلمين بالخير والاستقرار وتعزيز الوحدة في مواجهة التحديات الراهنة”.